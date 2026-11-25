В 2027 году страховые пенсии в России будут повышены в два этапа — изменения охватят 37,5 млн работающих и неработающих получателей, об этом сообщает издание РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда России.

График повышения страховых выплат распределен следующим образом:

с 1 февраля: индексация на 6,8% на уровне фактической инфляции за 2026 год. Фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет до 10,2 тыс. рублей , а для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы достигнет почти 20,5 тыс. рублей в месяц. На те же 6,8% (до 1,5 тыс. рублей ) увеличится надбавка по уходу за этими категориями пенсионеров;

с 1 апреля: второй этап повышения на 3,3% за счет увеличения стоимости индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).

По итогам двух этапов средний размер страховой пенсии неработающих граждан вырастет на 2,4 тыс. рублей и составит 30,2 тыс. рублей, при этом точная сумма для каждого человека зависит от накопленного стажа и коэффициентов.

Перерасчет работающим, социальные и военные пенсии

Для работающих пенсионеров 1 августа проведут дополнительный беззаявительный перерасчет с учетом страховых взносов, перечисленных работодателями за предыдущий год.

Кроме того, в 2027 году запланированы повышения для других категорий получателей:

с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению (в том числе гражданам, пострадавшим от радиации, и отдельным категориям военнослужащих);

с 1 октября пересчитают военные пенсии исходя из денежного довольствия действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств с учетом понижающего коэффициента.

Для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему местностей суммы дополнительно увеличиваются на районный коэффициент. Все перерасчеты выполняются автоматически без подачи заявлений. Федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2027 году установлен на уровне 17 395 рублей — ниже этой отметки не могут опускаться совокупные доходы неработающего пенсионера. Проверить данные о начислениях можно на портале «Госуслуги», в личном кабинете на сайте СФР, в МФЦ или в клиентской службе фонда.