Британский журнал The Economist опубликовал на сайте медиагруппы The Economist Group традиционную обложку-ребус, предсказав миру в 2027 году масштабные стихийные бедствия, финансовый кризис и обострение ситуации вокруг Тайваня.

Оформленная в белом, красном и черном цветах иллюстрация содержит отсылки к военным конфликтам, освоению космоса, лесным пожарам, развитию нейросетей и падению фондовых бирж. На коллаже также изображены ведущие мировые политики, среди которых президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Редакция издания спрогнозировала политическую турбулентность и волну критики в адрес крупных технологических корпораций на фоне тревог из-за влияния искусственного интеллекта. В Европе главным событием станут президентские выборы во Франции, где возможная победа лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен способна спровоцировать серьезные политические потрясения.

Кроме того, аналитики журнала допустили, что человечество столкнется с дефицитом продовольствия из-за последствий конфликта между США и Ираном, а также с аномальной жарой и засухами. Отдельно авторы прогноза отметили, что глобальная популярность препаратов для снижения веса существенно изменит индустрию красоты и моды.

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