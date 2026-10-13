«Дождь будет очень сильным»: на Сахалин надвигается новый циклон

Сахалинский УГМС: циклон затронет семь районов Сахалина

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Очередной циклон приблизится к Сахалину в течение ближайших двух суток и затронет семь муниципальных образований. Соответствующая информация предоставлена Сахалинским УГМС.

Согласно прогнозу синоптиков, днем 14 октября в Александровск-Сахалинском, Тымовском, Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Макаровском и Томаринском районах пройдет сильный, местами очень сильный дождь.

В ночь на 15 октября циклон переместится в Охинский и Ногликский районы. На побережьях порывы ветра достигнут 25–30 м/с, на реках вероятны подъемы уровней воды до 1,5 метра.

Ранее сообщалось о том, что на Сахалине жителей попросили убрать отходы из-за появления медведей.

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