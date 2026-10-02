Россиянам назвали два пункта в квитанции за ЖКХ, которые нужно проверить

Россиянам рекомендуют внимательно проверять платежные документы за коммунальные услуги, чтобы избежать переплаты. О том, какие данные в квитанции требуют особого внимания, рассказал aif.ru руководитель Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов.

Какие данные нужно проверить в квитанции

По словам эксперта, в первую очередь необходимо сверить два показателя — применяемые тарифы и объем потребленных коммунальных ресурсов.

Актуальные тарифы публикуются на официальных сайтах региональных органов тарифного регулирования. При проверке важно учитывать, что стоимость коммунальных услуг может различаться не только между регионами, но и внутри одного субъекта — в зависимости от конкретного муниципального образования.

Поэтому сумму в платежном документе следует сравнивать именно с тарифами, утвержденными для вашего населенного пункта.

Почему сумма в квитанции может вырасти

Контролировать объем потребления проще всего с помощью приборов учета. Показания счетчиков рекомендуется регулярно передавать поставщику услуг и сверять с данными, указанными в квитанции.

Если показания не поступили вовремя, начисления могут рассчитываться по среднемесячному потреблению за предыдущий период либо по установленному нормативу. Информацию о действующих нормативах можно получить в региональном министерстве строительства.

При этом увеличение платежа не всегда означает ошибку в начислениях. Причиной может быть фактический рост потребления воды, электроэнергии, тепла или других ресурсов.

Тарифы с 1 октября будут различаться

Долматов также обратил внимание на изменения тарифов с 1 октября. В разных субъектах России тарифная сетка будет обновляться неодинаково.

Поэтому при получении квитанции после изменения тарифов потребителям стоит проверить, какие ставки действуют именно в их муниципальном образовании, и сопоставить их с начисленной суммой.