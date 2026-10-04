«Взяли в Воронежской области». 47-летнего мужчину этапируют в Москву по делу об убийстве на Жулебинском бульваре

В Воронежской области сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в квартире жилого дома на Жулебинском бульваре в Москве. Об этом ночью в воскресенье, 4 октября, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ближайшее время его доставят в Москву и передадут в следственные органы.

Днем 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре были обнаружены останки в черных мешках. Фрагменты тела находились на балконе. Кроме того, в раковине были найдены предполагаемые орудия убийства — кухонные ножи.

Ранее сообщалось о том, что в Междуреченске задержали женщину, избившую мужчину ложкой для обуви.