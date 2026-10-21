«Разлетаются как горячие пирожки». Продажи билетов на новогодние елки выросли на 8–13%

К середине октября продажи билетов на новогодние елки выросли на 8–13%. Только через «Яндекс Афишу» пользователи приобрели 35,8 тыс. билетов, что почти на 11% больше, чем годом ранее. По данным оператора, чаще всего покупали билеты на ледовое шоу Татьяны Навки «Щелкунчик».

В среднем на один заказ приходится 2,7 билета, сообщил директор по контенту и развитию бизнеса сервиса Энрико Мазавришвили. Предпродажи новогодних елок стартовали еще в начале 2026 года, уточнил он. Первый заказ оформили в феврале — билеты на «Щелкунчика» в Ростове-на-Дону купили за 326 дней до мероприятия.

В 2025 году на «Яндекс Афише» было приобретено 693,3 тыс. билетов на новогодние елки на общую сумму более 2 млрд руб.

«В прошлом году более чем за 60 дней до мероприятия купили только 10,6% от всех билетов. Активнее всего билеты покупали за неделю до сеанса (29,2%)», — заключил Энрико Мазавришвили.

Ранее сообщалось о том, что чай и крупы на Новый год можно приобрести осенью.