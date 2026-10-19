«В море только после проверок»: оценены шансы на пляжный отдых в Анапе в октябре
КУ66: шторм и экологические риски изменили отдых в Анапе осенью 2026-го
Осенний отдых в Анапе в середине октября 2026 года превратился в прогулочный формат — заходить в Черное море эксперты советуют с большой осторожностью. Помимо традиционного сезонного похолодания воды и размытых осенними штормами пляжей, туристы сталкиваются с рисками экологии: на побережье продолжают сказываться последствия масштабных разливов нефтепродуктов, а в крае снова ввели режим повышенной готовности. Экспертным мнением и актуальной сводкой с кубанского курорта делится портал КУ66.
Почему лезть в воду в Анапе сейчас опасно
Желающим искупаться в бархатный сезон предстоит учесть сразу несколько негативных факторов:
- Ледяная вода и сильный ветер: несмотря на то, что море у берега держится на отметках +20…+22 °C, прохладный осенний ветер вызывает мгновенное переохлаждение после выхода из воды.
- Разрушения после шторма: Центральный пляж Анапы оказался полностью закрыт и обесточен — мощные волны смыли песок, повредили настилы и конструкции.
- Угроза мазута: в Краснодарском крае вновь объявлен режим повышенной готовности из-за новых сообщений о пятнах нефтепродуктов в акватории. Входить в воду разрешено строго на официальных пляжах с зеленым флагом.
Посещать побережье Витязево, Джемете и Малой бухты эксперты рекомендуют ради фотосессий, прогулок и морского воздуха.