«В море только после проверок»: оценены шансы на пляжный отдых в Анапе в октябре

Осенний отдых в Анапе в середине октября 2026 года превратился в прогулочный формат — заходить в Черное море эксперты советуют с большой осторожностью. Помимо традиционного сезонного похолодания воды и размытых осенними штормами пляжей, туристы сталкиваются с рисками экологии: на побережье продолжают сказываться последствия масштабных разливов нефтепродуктов, а в крае снова ввели режим повышенной готовности. Экспертным мнением и актуальной сводкой с кубанского курорта делится портал КУ66.