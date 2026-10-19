«В море только после проверок»: оценены шансы на пляжный отдых в Анапе в октябре

КУ66: шторм и экологические риски изменили отдых в Анапе осенью 2026-го

Общество

Осенний отдых в Анапе в середине октября 2026 года превратился в прогулочный формат — заходить в Черное море эксперты советуют с большой осторожностью. Помимо традиционного сезонного похолодания воды и размытых осенними штормами пляжей, туристы сталкиваются с рисками экологии: на побережье продолжают сказываться последствия масштабных разливов нефтепродуктов, а в крае снова ввели режим повышенной готовности. Экспертным мнением и актуальной сводкой с кубанского курорта делится портал КУ66.

Почему лезть в воду в Анапе сейчас опасно

Желающим искупаться в бархатный сезон предстоит учесть сразу несколько негативных факторов:

  • Ледяная вода и сильный ветер: несмотря на то, что море у берега держится на отметках +20…+22 °C, прохладный осенний ветер вызывает мгновенное переохлаждение после выхода из воды.
  • Разрушения после шторма: Центральный пляж Анапы оказался полностью закрыт и обесточен — мощные волны смыли песок, повредили настилы и конструкции.
  • Угроза мазута: в Краснодарском крае вновь объявлен режим повышенной готовности из-за новых сообщений о пятнах нефтепродуктов в акватории. Входить в воду разрешено строго на официальных пляжах с зеленым флагом.

Посещать побережье Витязево, Джемете и Малой бухты эксперты рекомендуют ради фотосессий, прогулок и морского воздуха.

Читайте также

Два региона, два задержания: что ФСБ сообщила о подготовке терактов

Мурлыка под крылом Заксобрания: депутаты усыновляют кошек дистанционно

Мурлыка под крылом Заксобрания: депутаты усыновляют кошек дистанционно

Божьи коровки оккупировали подъезды и балконы Балашихи

Божьи коровки оккупировали подъезды и балконы Балашихи

«На свободе хуже, чем в тюрьме»: что рассказал Саша Солдат в первом интервью

Аэропорт Ижевска сменил руководителя: запись появилась в ЕГРЮЛ 9 октября

Люди пришли за продуктовыми пайками: жительница Алешек рассказала об атаке дрона

Легкая техника для серьезных задач: из Городского округа Пушкинский отправили партию помощи в зону СВО

Легкая техника для серьезных задач: из Городского округа Пушкинский отправили партию помощи в зону СВО

Белый трюфель в Подмосковье: где искать деликатес с конца лета до января?

Белый трюфель в Подмосковье: где искать деликатес с конца лета до января?

Машины вытесняют людей. Почти 200 тысяч американцев потеряли работу из-за ИИ с 2023 года

Машины вытесняют людей. Почти 200 тысяч американцев потеряли работу из-за ИИ с 2023 года

Заставить родить ради статистики: психолог заявила, что отказ от детей — не признак неблагополучия

Заставить родить ради статистики: психолог заявила, что отказ от детей — не признак неблагополучия

«Две звезды» снова звучит рядом с Кашпировским: песня стала частью прощания

Доклад Дрозденко: как Ленобласть справляется с последствиями атаки БПЛА

Добавьте mosregtoday.ru в избранное