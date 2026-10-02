Циничная схема с инвалидом позволила россиянину обойти очереди на АЗС

Блогер из Нижнего Новгорода возит инвалида на АЗС ради заправки без очереди

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

Нижегородский блогер нашел оригинальный и циничный лайфхак для экономии времени на заправках. Вместо того чтобы стоять в общей очереди, он берет с собой знакомого — инвалида без ног, которому по закону положено льготное обслуживание. Об этой схеме пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал «Нижний № 1».

Причем предприимчивый автор контента подключил к делу и свою аудиторию. Механика простая: блогер выбирает случайного подписчика, подсаживает к нему инвалида, и пара отправляется на АЗС. Там достаточно предъявить справку — и топливо заливают без ожидания.

Схема с проездом на АЗС без очереди вполне законна: по указу президента инвалиды I и II групп и сопровождающие их лица имеют право на внеочередное обслуживание в сфере услуг, если сам льготник находится в машине и предъявляет справку МСЭ. Однако использовать статус пассажира для получения скидок или бесплатного топлива не получится — федеральных льгот на бензин в России нет, а попытка обмануть АЗС ради финансовой выгоды уже грозит статьей о мошенничестве.

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