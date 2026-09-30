Бурунов перестал платить за Мухомора: директор артиста объяснила, почему закончились выплаты

Директор Сергея Бурунова Анастасия Сайфулина объяснила, почему актер перестал оплачивать содержание зубра Мухомора в Приокско-Террасном заповеднике. Об этом она рассказала REGIONS .

По ее словам, участие Бурунова в программе «Усынови зубра» изначально было рассчитано на год. После завершения этого периода животные из питомника отправляются в другие регионы страны.

Ранее появилась информация о том, что Бурунов якобы перестал заботиться о Мухоморе и прекратил перечислять деньги на его содержание. При этом условия программы предусматривают именно годовую опеку.

Сайфулина подчеркнула, что Бурунов действительно интересовался животным и приезжал в заповедник после участия в программе.

«Сергей очень любит Мухомора и действительно ездил его навещать, вернее, смотреть на него издалека, потому что зубр быстро вырос и стал совсем большим зверем», — рассказала директор актера.

По ее словам, участие артиста также помогло привлечь внимание к работе заповедника и сохранению зубров.