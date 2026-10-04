«Они потеряли страх перед человеком». Зоолог Брагин объяснил, почему медведи выходят к людям

Участившиеся за последние недели случаи выхода медведей к населенным пунктам и их нападения на людей обусловлены не ростом популяции, а утратой хищниками естественного страха перед человеком. Об этом в интервью RT сообщил зоолог Михаил Брагин, перечислив ключевые факторы, спровоцировавшие обострение ситуации.

Как отметил специалист, положение дел ухудшалось на протяжении многих лет из-за безответственного поведения самих граждан, которые начали подкармливать диких животных. В ходе беседы с журналистами эксперт отдельно обратил внимание на то, что в сети размещено множество видеозаписей, где медведей кормят с рук или где они добывают пропитание на свалках.

Брагин подчеркнул: при первых признаках появления хищника вблизи жилых зон необходимо незамедлительно принимать оперативные меры. В публикации уточняется, что в первую очередь следует ликвидировать свалки и убрать весь мусор, который привлекает зверя запахом легкодоступной пищи.

Ранее сообщалось о том, что житель Забайкалья спасся от медведя, оставив ему бидон с брусникой.