«Они потеряли страх перед человеком». Зоолог Брагин объяснил, почему медведи выходят к людям

Зоолог Брагин: медведей к поселкам привлекают свалки и подкормка

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Романова/Сгенерировано нейросетью]

Участившиеся за последние недели случаи выхода медведей к населенным пунктам и их нападения на людей обусловлены не ростом популяции, а утратой хищниками естественного страха перед человеком. Об этом в интервью RT сообщил зоолог Михаил Брагин, перечислив ключевые факторы, спровоцировавшие обострение ситуации.

Как отметил специалист, положение дел ухудшалось на протяжении многих лет из-за безответственного поведения самих граждан, которые начали подкармливать диких животных. В ходе беседы с журналистами эксперт отдельно обратил внимание на то, что в сети размещено множество видеозаписей, где медведей кормят с рук или где они добывают пропитание на свалках.

Брагин подчеркнул: при первых признаках появления хищника вблизи жилых зон необходимо незамедлительно принимать оперативные меры. В публикации уточняется, что в первую очередь следует ликвидировать свалки и убрать весь мусор, который привлекает зверя запахом легкодоступной пищи.

Ранее сообщалось о том, что житель Забайкалья спасся от медведя, оставив ему бидон с брусникой.

Читайте также

СТО отказываются ремонтировать машины по ОСАГО: что произошло со стоимостью запчастей

«Безопасный счет» и код из СМС: эксперт назвал 5 фраз, после которых нужно класть трубку

Жители Киева начали массово уезжать из города из-за проблем с электричеством

Жители Киева начали массово уезжать из города из-за проблем с электричеством

Врачи уходят из больниц: куда исчезают медицинские кадры

Мед, вечерки и запреты: как встретить день Трофима Пчеловода 2 октября

Мед, вечерки и запреты: как встретить день Трофима Пчеловода 2 октября

Сигнализация промолчала: в Стерлитамаке загорелся ТЦ, люди узнали о пожаре позже

Сигнализация промолчала: в Стерлитамаке загорелся ТЦ, люди узнали о пожаре позже

«Тарелки» над Подмосковьем оказались облаками: астроном Эйсмонт объяснил загадку

«Тарелки» над Подмосковьем оказались облаками: астроном Эйсмонт объяснил загадку

«Хищников стало больше». В Чувашии насчитали 64 медведя

«Хищников стало больше». В Чувашии насчитали 64 медведя

Крупную сумму нашли у пассажирки: чем закончилась история в аэропорту Кольцово

Что на самом деле происходит с бактериями, когда вы моете руки с мылом

Что на самом деле происходит с бактериями, когда вы моете руки с мылом

В нижегородском транспорте за сентябрь составили 440 протоколов за безбилетный проезд

В нижегородском транспорте за сентябрь составили 440 протоколов за безбилетный проезд

Подмосковье наращивает явку: почти половина избирателей региона оставили свой голос

Подмосковье наращивает явку: почти половина избирателей региона оставили свой голос

Добавьте mosregtoday.ru в избранное