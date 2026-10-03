Синоптики спрогнозировали облачность и до +12 градусов в Подмосковье 3 октября

Гидрометцентр: в Подмосковье 3 октября ожидается до +12 градусов и облачность

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на субботу, 3 октября, для Москвы и Московской области. По данным синоптиков, в столичном регионе ожидается переменная облачность, при этом осадков преимущественно не прогнозируется.

В ведомстве уточнили температурные показатели. В Москве дневные температуры составят от +9 до +11 градусов. С наступлением ночи столбики термометров опустятся до +3 градусов. В Подмосковье температурный диапазон окажется шире: днем воздух прогреется от +7 до +12 градусов, а ночью может похолодать до нуля.

Синоптики также сообщили о ветровом режиме. Ожидается северный ветер, скорость которого будет колебаться в пределах 5–10 метров в секунду. Существенных порывов не прогнозируется, однако в отдельных районах возможны кратковременные усиления.

Что касается атмосферного давления, то, по прогнозам метеорологов, оно установится на отметках 756–758 миллиметров ртутного столба, что соответствует климатической норме для начала октября.

Ранее сообщалось, что уфолог объяснил происхождение НЛО над полем в Солнечногорске.

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