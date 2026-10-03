Синоптики спрогнозировали облачность и до +12 градусов в Подмосковье 3 октября

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на субботу, 3 октября, для Москвы и Московской области. По данным синоптиков, в столичном регионе ожидается переменная облачность, при этом осадков преимущественно не прогнозируется.

В ведомстве уточнили температурные показатели. В Москве дневные температуры составят от +9 до +11 градусов. С наступлением ночи столбики термометров опустятся до +3 градусов. В Подмосковье температурный диапазон окажется шире: днем воздух прогреется от +7 до +12 градусов, а ночью может похолодать до нуля.

Синоптики также сообщили о ветровом режиме. Ожидается северный ветер, скорость которого будет колебаться в пределах 5–10 метров в секунду. Существенных порывов не прогнозируется, однако в отдельных районах возможны кратковременные усиления.

Что касается атмосферного давления, то, по прогнозам метеорологов, оно установится на отметках 756–758 миллиметров ртутного столба, что соответствует климатической норме для начала октября.

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