Осенний «белкопад» в Подмосковье: инструкция по спасению бельчат от экологов

В Богородском городском округе в конце сентября 2026 года жители начали находить бельчат на земле в парках и скверах. Специалисты отмечают, что это естественный сезонный процесс, а не повод для паники.

Эколог Сергей Пашков рассказал REGIONS, что маленькие белки выпадают из гнезд и оказываются на земле, чаще всего во дворах и парках. Спешить забирать малышей домой не нужно: возможно, мама находится поблизости и вернется, когда люди отойдут.

Алгоритм действий прост. Если зверек цел и невредим, лучше отойти на 10–15 метров и не привлекать внимание. Мать-белка, которая находится на ветке, вернется за детенышем, как только убедится в отсутствии опасности. Забирать животных домой в надежде приручить категорически нельзя — это нарушает естественные процессы и часто приводит к гибели зверька в неволе.

Подобные сезонные явления регулярно фиксируются в Подмосковье. В 2025 году в парках Ногинска и Электроуглей также наблюдали массовый выход молодняка белок в конце сентября. Биологи связывают это с окончанием периода выкармливания и началом самостоятельной жизни у зверьков.

Осенний «белкопад» в Московской области — ежегодное явление, которое не требует вмешательства человека, если животное не травмировано. В случае обнаружения раненого бельчонка жителям рекомендуют обращаться в местные ветеринарные службы или экологические центры округа.