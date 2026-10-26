«Думал, что просто попарится»: ирландец в русской бане прошел через жар, веники и ледяную купель

Блогер из Дублина Тим Косых назвал русскую баню настоящим испытанием

Общество

Ирландец, перебравшийся из дождливого Дублина в Россию, отправился с друзьями в баню и воспринял это как настоящее испытание. Об этом рассказал автор дзен-канала «В погоне За НЕОБЫЧНЫМ» Тим Косых. Мужчина представлял себе уютное место, где можно спокойно погреться и выпить чаю, однако уже в парилке горячий воздух обжег ему лицо и стало трудно дышать.

Когда банщик плеснул воду на раскаленные камни и добавил пару, иностранец окончательно усомнился, что сюда приходят отдыхать.

Испытания на этом не закончились: друзья принесли березовый веник и объяснили, что им принято хлестать друг друга во время парения. Пока мужчина пытался привыкнуть к жаре, его продолжали обрабатывать ветками, уверяя, что процедура полезна для здоровья. Следующим сюрпризом стала ледяная купель после раскаленной парилки — ирландец не понимал, зачем добровольно подвергать себя таким перепадам температуры, если можно просто посидеть в тепле.

После всех процедур компания собралась за столом, и мужчина пил горячий чай с медом, пытаясь осмыслить произошедшее. По его словам, в Ирландии тоже любят веселые застолья и приключения, но русская баня оказалась для него совершенно новым опытом. Постепенно он начал понимать, что дело не только в жаре, вениках и холодной воде: для русских баня — целая традиция, способ отдохнуть, пообщаться с друзьями и почувствовать себя частью особого ритуала. Поклонником банного отдыха ирландец пока не стал: когда друзья предложили повторить поход, он лишь усмехнулся.

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