Отложенная отправка и модерация: как планируют изменить школьные чаты
Минпросвещения: родительским и школьным чатам захотели установить режим до 21:00
Правозащитники центра «Сорок Сороков» обратились в Министерство просвещения РФ с инициативой ввести рекомендуемый режим работы школьных родительских чатов с 08:00 до 21:00. Разрабатываемые методические рекомендации призваны защитить участников от ночных рассылок и снизить уровень конфликтности в мессенджерах. Авторы проекта предлагаем переносить поздние сообщения на утро с помощью функции отложенной отправки, закрепить за чатами только организационные функции и вводить модерацию. Об этом сообщает RuSamara.
Детали инициативы по регламентации родительских чатов
- Рекомендуемый интервал активности: с 08:00 до 21:00.
- Формат регулирования: методические рекомендации Минпросвещения РФ (не прямой запрет общения).
- Инициатор: правозащитный центр «Сорок Сороков».
- Предлагаемые технические и организационные меры:
- Использование функции отложенной отправки сообщений для писем, созданных после 21:00;
- Четкое ограничение тематики: исключительно вопросы учебы, безопасности и организации школьного процесса;
- Запрет на переход на личности, нецензурные выражения и неконструктивные споры;
- Разработка школьных регламентов общения и назначение модераторов из числа педагогов или родительского комитета.