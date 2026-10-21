Отложенная отправка и модерация: как планируют изменить школьные чаты

Минпросвещения: родительским и школьным чатам захотели установить режим до 21:00

Общество

Правозащитники центра «Сорок Сороков» обратились в Министерство просвещения РФ с инициативой ввести рекомендуемый режим работы школьных родительских чатов с 08:00 до 21:00. Разрабатываемые методические рекомендации призваны защитить участников от ночных рассылок и снизить уровень конфликтности в мессенджерах. Авторы проекта предлагаем переносить поздние сообщения на утро с помощью функции отложенной отправки, закрепить за чатами только организационные функции и вводить модерацию. Об этом сообщает RuSamara.

Детали инициативы по регламентации родительских чатов

  • Рекомендуемый интервал активности: с 08:00 до 21:00.
  • Формат регулирования: методические рекомендации Минпросвещения РФ (не прямой запрет общения).
  • Инициатор: правозащитный центр «Сорок Сороков».
  • Предлагаемые технические и организационные меры:
    • Использование функции отложенной отправки сообщений для писем, созданных после 21:00;
    • Четкое ограничение тематики: исключительно вопросы учебы, безопасности и организации школьного процесса;
    • Запрет на переход на личности, нецензурные выражения и неконструктивные споры;
    • Разработка школьных регламентов общения и назначение модераторов из числа педагогов или родительского комитета.

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