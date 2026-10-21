Отложенная отправка и модерация: как планируют изменить школьные чаты

Правозащитники центра «Сорок Сороков» обратились в Министерство просвещения РФ с инициативой ввести рекомендуемый режим работы школьных родительских чатов с 08:00 до 21:00. Разрабатываемые методические рекомендации призваны защитить участников от ночных рассылок и снизить уровень конфликтности в мессенджерах. Авторы проекта предлагаем переносить поздние сообщения на утро с помощью функции отложенной отправки, закрепить за чатами только организационные функции и вводить модерацию. Об этом сообщает RuSamara.