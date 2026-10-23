Резкий скачок температуры: врач объяснила, как начинается настоящий грипп

Вирусолог Малинникова: настоящий грипп начинается с интоксикации организма

Общество

Главное отличие гриппа от других острых респираторных вирусных инфекций заключается в характере его начала. Как сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова, заболевание стартует не с кашля или боли в горле, а с выраженного синдрома интоксикации: сильной головной и мышечной боли, ломоты в суставах и резкого скачка температуры до 39 градусов всего за один час. Характерные катаральные симптомы (кашель, насморк, боль в горле) появляются лишь спустя несколько дней. Об этом передает РИА Новости.

Ключевые симптомы и особенности течения гриппа

  • Характер дебюта заболевания:
    • Резкое повышение температуры тела до 39 °C буквально за один час;
    • Выраженная общая интоксикация организма: сильная головная боль, мышечные и суставные боли, резкая слабость.
  • Отличие от стандартных ОРВИ:
    • На старте болезни отсутствуют кашель, насморк и боли в горле;
    • Катаральные проявления присоединяются и начинают беспокоить пациента только через несколько дней.
  • Эпидемиологический контекст:
    • Подъем заболеваемости в стране зафиксирован еще в сентябре;
    • К началу осени прививки от гриппа успели сделать более 11 миллионов россиян (по данным главного внештатного специалиста Минздрава РФ Владимира Чуланова).

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