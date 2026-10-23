Резкий скачок температуры: врач объяснила, как начинается настоящий грипп

Главное отличие гриппа от других острых респираторных вирусных инфекций заключается в характере его начала. Как сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова, заболевание стартует не с кашля или боли в горле, а с выраженного синдрома интоксикации: сильной головной и мышечной боли, ломоты в суставах и резкого скачка температуры до 39 градусов всего за один час. Характерные катаральные симптомы (кашель, насморк, боль в горле) появляются лишь спустя несколько дней. Об этом передает РИА Новости.