Резкий скачок температуры: врач объяснила, как начинается настоящий грипп
Вирусолог Малинникова: настоящий грипп начинается с интоксикации организма
Главное отличие гриппа от других острых респираторных вирусных инфекций заключается в характере его начала. Как сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова, заболевание стартует не с кашля или боли в горле, а с выраженного синдрома интоксикации: сильной головной и мышечной боли, ломоты в суставах и резкого скачка температуры до 39 градусов всего за один час. Характерные катаральные симптомы (кашель, насморк, боль в горле) появляются лишь спустя несколько дней. Об этом передает РИА Новости.
Ключевые симптомы и особенности течения гриппа
- Характер дебюта заболевания:
- Резкое повышение температуры тела до 39 °C буквально за один час;
- Выраженная общая интоксикация организма: сильная головная боль, мышечные и суставные боли, резкая слабость.
- Отличие от стандартных ОРВИ:
- На старте болезни отсутствуют кашель, насморк и боли в горле;
- Катаральные проявления присоединяются и начинают беспокоить пациента только через несколько дней.
- Эпидемиологический контекст:
- Подъем заболеваемости в стране зафиксирован еще в сентябре;
- К началу осени прививки от гриппа успели сделать более 11 миллионов россиян (по данным главного внештатного специалиста Минздрава РФ Владимира Чуланова).