Технологии Lada: Кроссовер Azimut получит камеры 360° и электробагажник

АвтоВАЗ захотел назвать 5 уникальных опций кроссовера Lada Azimut

Общество

Отечественный автогигант «АвтоВАЗ» официально детализировал оснащение нового кроссовера Lada Azimut. Автомобиль первенствует на российском конвейере по ряду технологических систем комфорта. В списке внедряемых новшеств — система камер кругового обзора, электрические регулировки передних кресел, автоматический привод крышки багажника, двухзонный климат-контроль и модернизированный механизм сложения задних сидений из багажника. На старте продаж новинку оснастят атмосферными двигателями 1,6 л и 1,8 л. Об этом сообщает портал Auto.mail.ru.

Детализация топ-5 новшеств и моторная гамма Lada Azimut

  • Пять ключевых систем комфорта (впервые на отечественных моделях):
    • Камеры кругового обзора: 4 камеры (спереди, сзади и в зеркалах) передают картинку на главный мультимедийный дисплей; активация предусмотрена отдельной кнопкой;
    • Электропривод передних сидений: электронные регулировки высоты, продольного положения и настройка поясничного подпора;
    • Электропривод двери багажника: управление с ключа, кнопки на приборной панели или на багажнике; сопровождается звуком зуммера и миганием «аварийки»;
    • Двухзонный климат-контроль: раздельные рукоятки для водителя и пассажира с продублированным отображением значений на экране мультимедиа;
    • Улучшенная трансформация салона: удобные рычаги в багажнике для мгновенного складывания спинок заднего ряда без задействования пассажирских дверей.
  • Линейка силовых агрегатов и трансмиссий:
    • Стартовая линейка: атмосферные моторы 1,6 л (120 л. с.) с МКПП и 1,8 л (132–135 л. с.) с вариатором (CVT);
    • Перспектива развития: запланирован последующий вывод на рынок турбированной (1.5T) и полноприводной гибридной модификаций.

Читайте также

Аэропорт Ижевска сменил руководителя: запись появилась в ЕГРЮЛ 9 октября

Водителям грозит штраф за изношенные зимние шины

Водителям грозит штраф за изношенные зимние шины

Журавли улетели из Подмосковья до Покрова: поведение птиц связали с важной приметой

Журавли улетели из Подмосковья до Покрова: поведение птиц связали с важной приметой

Божьи коровки оккупировали подъезды и балконы Балашихи

Божьи коровки оккупировали подъезды и балконы Балашихи

Всероссийский конкурс-премия по поддержке жителей с инвалидностью стартовал в стране

Всероссийский конкурс-премия по поддержке жителей с инвалидностью стартовал в стране

Семью россиян поселили в номер с незнакомцами в Турции

Семью россиян поселили в номер с незнакомцами в Турции

Отказ в возврате ₽700 тыс. заставил россиян почти трое суток ждать вылета в Египет

Отказ в возврате ₽700 тыс. заставил россиян почти трое суток ждать вылета в Египет

Духовная чистота: В Церкви ответили на вопросы о канонических грехах

«Осенние лихорадки и беды в доме»: почему 16 октября в день памяти Дионисия Ареопагита запрещено открывать окна

Клон Prado из Черкесска: в Омске выставили на продажу Derways за ₽800 тыс.

Система «антиветер»: в Роскачестве рассказали, как продлить срок службы зонта

Система «антиветер»: в Роскачестве рассказали, как продлить срок службы зонта

В Пущино отметили 60 лет Института фундаментальных проблем биологии РАН

В Пущино отметили 60 лет Института фундаментальных проблем биологии РАН

Добавьте mosregtoday.ru в избранное