Минздрав предупредил россиян об опасности пересылки своих медицинских данных

Заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков в беседе с ТАСС рекомендовал гражданам соблюдать цифровую гигиену и не передавать медицинские сведения третьим лицам во избежание утечек персональной информации.

По словам Ванькова, чаще всего данные попадают в чужие руки по вине самих пользователей, которые пересылают их другим людям.

«Это в первую очередь определенная цифровая гигиена, которую нужно гражданину самому в том числе иметь в виду, куда он эти данные распространяет», — уточнил он.

Представитель ведомства подчеркнул, что данное правило распространяется на любые личные сведения. Минздрав, добавил он, продолжает работу над совершенствованием систем защиты данных.

Ранее министр здравоохранения Мурашко сообщил, что 50% россиян ежедневно едят сладкое.