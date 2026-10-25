Минздрав предупредил россиян об опасности пересылки своих медицинских данных

Минздрав призвал россиян не пересылать свои медицинские данные

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков в беседе с ТАСС рекомендовал гражданам соблюдать цифровую гигиену и не передавать медицинские сведения третьим лицам во избежание утечек персональной информации.

По словам Ванькова, чаще всего данные попадают в чужие руки по вине самих пользователей, которые пересылают их другим людям.

«Это в первую очередь определенная цифровая гигиена, которую нужно гражданину самому в том числе иметь в виду, куда он эти данные распространяет», — уточнил он.

Представитель ведомства подчеркнул, что данное правило распространяется на любые личные сведения. Минздрав, добавил он, продолжает работу над совершенствованием систем защиты данных.

Ранее министр здравоохранения Мурашко сообщил, что 50% россиян ежедневно едят сладкое.

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