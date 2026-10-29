Две школьницы из Петербурга, подожженная АЗС и домашний арест: детали дела о «Дайвинчике»

ФСБ: с июля 2025 года задержаны 56 пользователей «Дайвинчика» от 12 до 24 лет

Общество

С июля 2025 года ФСБ задержала 56 пользователей Telegram-бота для знакомств «Дайвинчик» в возрасте от 12 до 24 лет, которых подозревают в причастности к диверсионно-террористической деятельности в разных регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии силовиков, молодых людей находили в Сети, а затем, представляясь сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, под угрозой уголовного преследования склоняли к поджогам. В ведомстве отметили, что обманутых и запуганных граждан, неспособных из-за психологического давления критически оценить ситуацию, склоняли к совершению поджогов якобы для проверки антитеррористической защищенности объектов и участия в иных псевдооперативных мероприятиях.

В августе и сентябре этого года задержали еще десять человек, включая восьмерых несовершеннолетних. Следствие считает, что они готовили или совершали поджоги автомобилей правоохранителей, АЗС и объектов инфраструктуры, а некоторые также участвовали в переводе денег через криптообменники. Кроме того, по данным Следственного комитета, двух несовершеннолетних жительниц Санкт-Петербурга вовлекли в противоправные действия через «Дайвинчик»: в сентябре одна из девушек подожгла АЗС, другая — служебные автомобили у отдела полиции. Обеих задержали, сейчас они находятся под домашним арестом.

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