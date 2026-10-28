«Чистый воздух» и пирамиды: эксперт назвал худшие идеи для вложения ₽50 тысяч

Финансовый консультант Виталий Калугин рассказал интернет-изданию «Ямал-Медиа» , какие способы приумножить условные ₽50 тыс. на деле оборачиваются потерей денег. По его словам, новичку с небольшой суммой лучше держаться подальше от ценных бумаг, криптовалют, ставок на спорт и онлайн-казино — на каждом из этих направлений легко остаться ни с чем.

Первым делом эксперт указал на облигации федерального займа и другие ценные бумаги. Для человека без подготовки это территория риска: гарантий нет, а доходность паевого инвестиционного фонда способна меняться в течение года — при том что год и есть минимальный срок для ОФЗ. Итог — вместо накоплений неопытный инвестор может запросто лишиться вложенного.

Криптовалюту, за исключением стейблкоинов, обеспеченных базовыми активами, Калугин назвал «чистым воздухом». Курс биткоина и других монет способен обвалиться резко и в любой момент, так что покупатель рискует потерять все. По мнению эксперта, это самая настоящая деградация, и людям с 50 тысячами рублей в кармане так рисковать точно не стоит.

Еще одна ненадежная затея — ставки на матчи малоизвестных команд. Организаторы подобных схем быстрых денег не раскрывают клиентам полной информации, а по сути это мошенничество. Калугин описал механику: сначала половина клиентов выигрывает и удваивает сумму с 50 до 100 тысяч, затем выигрывают следующие, и так продолжается, пока пирамида не доберется до вершины. В этот момент кто-то теряет сразу 5–10 миллионов рублей.

Та же картина с онлайн-казино. В России они под запретом, но даже если Минфин их легализует, связываться не стоит: комиссия высокая, а схема распределения денег непрозрачная, и часть звеньев вполне могут занимать мошенники. Вывод простой: ₽50 тыс. — сумма небольшая, но терять ее на сомнительных схемах уж точно не стоит.