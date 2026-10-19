Госуслуги Подмосковья запустили единый сервис для оформления звания «Ветеран труда»

Жителям Московской области упростили процедуру оформления звания «Ветеран труда». Вместо пяти отдельных обращений граждане могут подать одно заявление на региональном портале госуслуг, одновременно оформив статус, денежную выплату, скидку 50% на ЖКУ, компенсацию за домашний телефон в ₽220 и социальную карту. На льготу могут претендовать мужчины со стажем от 25 лет и женщины со стажем от 20 лет при наличии государственных или ведомственных наград. Обо всех требованиях и правилах расчета компенсаций сообщает REGIONS .

Главные цифры и условия получения статуса в Подмосковье

Получить ветеранский статус только за долгие годы работы не получится — законодательство требует обязательного сочетания стажа и наград:

Требования к стажу: не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При использовании ведомственного знака отличия требуется проработать в конкретной отрасли не менее 15 лет.

Награды: ордена или медали СССР и РФ, почетные грамоты и благодарности Президента либо профильные ведомственные знаки.

Статистика региона: сейчас в Московской области проживает свыше 630 тыс. ветеранов труда. С начала года статус получили еще 5,5 тыс. человек.

Главной причиной отказов остается отсутствие официальных знаков отличия: даже при стаже в 30–35 лет без наград оформить статус невозможно.

5 мер поддержки в одной услуге

Ранее гражданам приходилось подавать отдельное заявление на каждую льготу. В рамках новой комплексной услуги «Ветеран труда» на портале госуслуг МО сразу оформляются:

Присвоение звания и выдача удостоверения.

Оформление социальной карты жителя Подмосковья.

Ежемесячная денежная индексируемая выплата.

Компенсация 50% расходов на оплату ЖКУ.

Компенсация за стационарный телефон — ₽220 в месяц.

Решение по заявке принимается в течение 29 рабочих дней.

Расчет скидки на ЖКУ и транспортные бонусы

Социальная карта дает право на бесплатный проезд в коммерческом и муниципальном транспорте Подмосковья, на поездах МЦД, пригородных электричках, а также в метро, МЦК и наземном транспорте Москвы. В аптеках и торговых сетях по карте действуют скидки от 3% до 13%.

Как рассчитывают компенсацию 50% за ЖКУ: Скидка начисляется не на весь чек из квитанции, а строго в пределах социальной нормы площади:

Для одиноко проживающих: норматив составляет 42 кв. м (при фактической площади квартиры в 60 кв. м скидка 50% покроет только 42 кв. м, оставшиеся 18 кв. м оплачиваются полностью).

Для семьи из двух человек: по 21 кв. м на человека.

Для семьи из трех и более человек: по 18 кв. м на человека.

По данным экспертов, эта мера позволяет ветерану труда экономить от ₽1,5 тыс. до ₽4,5 тыс. ежемесячно.

19 октября в 12:30 для жителей Подмосковья на сервере «Труконф» пройдет вебинар «Присвоение звания „Ветеран труда“. Порядок предоставления услуги и типовые ошибки». Требуется регистрация — для этого нужно указать фамилию, имя и адрес электронной почты. Продолжительность конференции 30 мин. Перейти к платформе можно в том числе через портал госуслуг (ссылка на вебинар внизу страницы).