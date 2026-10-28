Линия закона: в Подмосковье наводят жесткий порядок с дачными границами

Самовольный захват земли и смещенные заборы в Подмосковье становятся поводом для судебных исков, штрафов и принудительного сноса построек, сообщает REGIONS со ссылкой на администрацию Богородского городского округа.

Муниципалитеты Подмосковья планомерно зачищают территории от незаконных сооружений, опираясь на свежие данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Как показывает судебная практика, в спорах о границах приоритет всегда остается за официальными документами. Если гражданин возвел забор или сарай на чужом или государственном наделе, суд беспрекословно обязывает освободить землю и демонтировать постройки за свой счет, а также возместить судебные издержки. Попытки сослаться на то, что ограждение простояло на этом месте десятки лет, в судах больше не работают.

Подробности земельных споров, ключевые риски и инструкции для дачников:

Экспертиза как главный аргумент: если конфликт заходит в тупик, суд назначает землеустроительную экспертизу. Специалисты анализируют не только текущие замеры, но и поднятые из архивов реестровые дела, картографические материалы и старые планы БТИ. Это позволяет точно определить исторические координаты и выявить факт самозахвата.

Пять главных сценариев конфликтов: юристы выделяют несколько типовых проблем, с которыми сталкиваются дачники. Среди них — наложение границ из-за ошибок кадастрового инженера, принципиальный отказ соседа подписывать акт согласования, реестровые ошибки прошлых лет, приостановка учета в Росреестре из-за пересечения с дорогами или лесом, а также оспаривание чужого межевания.

Четыре шага к безопасному забору: перед установкой ограждения собственнику необходимо заказать свежую выписку из ЕГРН и убедиться, что границы участка официально уточнены. Затем нужно вызвать кадастрового инженера для выноса точек на местность, согласовать границы с соседями через специальный акт и строго соблюдать строительные нормы (устанавливать сетчатые или решетчатые заборы высотой 1,5–1,8 метра между участками, чтобы не затенять чужую территорию).

Полезные советы: как обезопасить свое имущество

Чтобы не попасть в реестр нарушителей и не получить иск от местных властей, юристы советуют не откладывать оформление документов на потом. В условиях плотной застройки необходимо заранее провести межевание, регулярно проверять свой участок на публичной кадастровой карте Росреестра и хранить абсолютно все исторические бумаги — от свидетельств 1990-х годов до актов согласования. Любые строительные работы вблизи межи стоит начинать только после мирного обсуждения с соседями и сверки точных координат.