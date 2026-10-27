Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать зарубежные туры

Сэкономить до 20–30% на зарубежном отдыхе можно благодаря раннему бронированию. Если отпуск запланирован на высокий сезон, новогодние праздники или школьные каникулы, искать подходящие туры стоит за шесть-девять месяцев до поездки. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор агрегатора туров «Турвизор» Илья Юртаев.

По словам эксперта, туроператоры нередко предлагают скидки при раннем бронировании. Кроме того, такой подход позволяет выбрать подходящий отель и авиарейс, пока наиболее привлекательные варианты еще доступны.

Снизить расходы можно и за счет выбора другого города вылета. Юртаев советует сравнивать стоимость туров с отправлением не только из своего города, но и из соседних населенных пунктов.

Еще один способ сэкономить — проверить цены на поездки с вылетом на один-два дня раньше или позже запланированной даты. Даже небольшая корректировка графика иногда заметно меняет итоговую стоимость тура.

Эксперт также напомнил о расходах уже во время путешествия. В продолжительных поездках вместо роуминга может быть выгоднее приобрести местную SIM-карту или туристическую eSIM с пакетом мобильного интернета.

Для передвижения по стране Юртаев рекомендует по возможности пользоваться общественным транспортом, а не такси. Во многих государствах это позволяет существенно сократить транспортные расходы.

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