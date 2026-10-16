Мощность до 864 сил: чем удивляет обновленная линейка двигателей китайского внедорожника

На домашнем рынке дан официальный старт предзаказам на модернизированную версию популярного рамного внедорожника Tank 500, который пользуется высоким спросом и в России. Производитель пересмотрел моторную гамму автомобиля, поднял мощность гибридных установок, добавил эффектный красный цвет кузова и полностью переработал интерьер, внедрив современные технологичные решения. Все подробности о рестайлинге долгожданной модели и перспективах ее появления на российском рынке приводит автомобильное издание «За рулем».

Технические изменения: форсированные гибриды и мощные моторы в Китае

Линейка силовых агрегатов обновленного внедорожника получила серьезную прибавку в производительности.

Подзаряжаемый гибрид Hi4-T: отдачу параллельной установки подняли сразу на 14 лошадиных сил — теперь она выдает 422 л. с.

Экстремальная версия Hi4-Z: в строю осталась модификация с двумя электромоторами суммарной мощностью 864 л. с.

Классический бензиновый вариант: для ценителей традиционных моторов предлагается 3,0-литровый турбированный двигатель V6 мощностью 360 л. с.

Для российского рынка актуальная дореформенная версия Tank 500 предлагается с адаптированными под налоговые требования настройками (299 л. с.) как для гибрида Urban, так и для V6. Ожидается, что модернизированные моторы для РФ также скорректируют под эти показатели, однако сроки старта продаж обновленной машины пока не раскрываются.

Экстерьер и интерьер: красный цвет кузова и экраны в стиле Li Auto

Габаритные размеры внедорожника остались прежними: длина составляет 5078 мм, ширина — 1934 мм, высота — 1905 мм при колесной базе 2850 мм и дорожном просвете 224 мм.

Главные визуальные и эргономичные изменения коснулись салона и внешнего вида:

Кузов получил новый насыщенный красный оттенок, расширяющий палитру доступных цветов.

Интерьер претерпел революционные изменения: передняя панель обзавелась современным сдвоенным экраном мультимедиа, выполненным в популярном стиле экосистемы Li Auto.

Стоимость предварительного заказа на домашнем рынке составляет символические 3 тысячи юаней (около 38 тысяч рублей). Тем временем российские автолюбители также следят за новостями бренда, ожидая информацию о появлении рестайлинговой модели и сроках премьеры «старшего брата» Tank 700 от издания «За рулем».