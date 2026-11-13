«Еда не восполнит дефицит»: нутрициолог объяснила, кому не хватит рыбы и яиц

Нутрициолог Шарапова: прогулки до полудня помогут добрать витамин D офиснику

Общество

Короткие прогулки и умеренное употребление жирной рыбы и яиц помогут офисным сотрудникам добрать витамин D без лишних усилий. Об этом «Абзацу» рассказала нутрициолог Юлия Шарапова. По ее словам, самое безопасное время для моциона — с 10 часов до полудня: за счет кратковременной, но регулярной передышки на свежем воздухе кожа способна вобрать достаточно витамина D, причем оголять руки необязательно — хватит на 15–20 минут подставить лицо лучам в неактивное для солнца время.

С едой получить витамин D проще: это жирная рыба — скумбрия или сельдь хотя бы раз в неделю, но не суперсоленая, иначе пользы не будет, а также яйца — один-два желтка в день. При этом Шарапова предупредила: если у человека уже есть дефицит, еда не восполнит его полностью, но как поддерживающая дозировка подойдет. К жирной рыбе с осторожностью стоит относиться людям с проблемами ЖКТ и тем, кто уже сталкивался со сложностями с усвоением такой еды. Солярий отчасти способствует синтезу витамина D, но вреда от него больше: можно получить ожог, а частое и долгое пребывание под высоким спектром лучей опасно, особенно для людей с онкологическими и другими заболеваниями кожи.

Исследования международных ученых подтверждают слова нутрициолога: специалисты кафедры пищевых наук Университета короля Фейсала выяснили, что вяленые сардины — чемпион по количеству витамина D на 100 граммов рыбы (свыше 300% суточной нормы). На втором месте копченая сельдь — 2,1 мкг/100 г; тунец в масле заметно богаче тунца в собственном соку.

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