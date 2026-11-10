Мифы об остром: гастроэнтерологи больше не считают перец врагом ЖКТ

Регулярное употребление острого перца не разрушает желудок, а напротив, защищает его слизистую и помогает бороться с опасными бактериями, рассказала REGIONS врач-терапевт подмосковного медицинского центра Эвелина Махмудова.

Ранее жгучие специи считались безусловным злом для людей с проблемами ЖКТ, однако современные исследования полностью изменили это представление. Главный секрет перца скрывается в алкалоиде капсаицине, который растения пасленового семейства изначально вырабатывают для защиты от вредителей. Попадая в человеческий организм, это вещество запускает выработку защитной слизи, улучшает местный кровоток и снижает выработку соляной кислоты. Именно поэтому в странах с традиционно острой кухней, таких как Мексика или Таиланд, язвенная болезнь диагностируется реже.

Кроме того, капсаицин проявляет антибактериальную активность против бактерии Helicobacter pylori, сдерживая ее рост и препятствуя закреплению на стенках органов. По словам медика, перец не заменяет медикаментозное лечение уже имеющихся патологий, но служит отличной профилактикой.

Любовь же к жгучему вкусу врач объясняет сложным эволюционным и психологическим механизмом. Острота воспринимается рецепторами как боль, в ответ на которую мозг выделяет эндорфины, дарящие человеку прилив бодрости и хорошего настроения. Тем не менее специалист призывает соблюдать меру: от употребления острого стоит отказаться при обострении гастрита, геморроя или синдрома раздраженного кишечника.