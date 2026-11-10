Загадки океана: Тим Галлодет рассказал о движении НЛО под водой

Daily Mail: адмирал Галлодет заяви о видео с вылетающими из воды НЛО

Общество

Бывший исполняющий обязанности руководителя Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и отставной контр-адмирал ВМС Тим Галлодет заявил, что глубины мирового океана могут быть идеальным местом для скрытного базирования неопознанных летающих объектов. Выступая в эфире подкаста «Тусоваться с Шоном Хэннити», эксперт подчеркнул, что океан остается наиболее неизведанным пространством Земли: на сегодняшний день с помощью буев, поплавков и автономных подводных аппаратов изучено не более 10 процентов его объема. По словам Галлодета, многолетние океанологические наблюдения свидетельствуют о наличии под водой множества необъясненных аномальных явлений, большинство из которых остается незамеченными для исследователей, об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Трансмедийные объекты и преодоление звукового барьера

В своем интервью отставной адмирал упомянул видеозаписи, на которых запечатлено движение неопознанных объектов под водой с их последующим вылетом на поверхность без видимых помех для гидродинамики. Галлодет также отметил наличие материалов, где зафиксировано перемещение объектов в воздушном пространстве с преодолением звукового барьера без характерного ударного хлопка. С точки зрения современных физических и инженерных технологий подобные характеристики движения остаются необъяснимыми.

Свидетельские показания в Конгрессе и исчезновение отчетов

Ранее Тим Галлодет выступал под присягой на слушаниях в Конгрессе США, где рассказал о происшествии 2015 года во время учений американской авианосной ударной группы. По его данным, в воздухе произошло почти столкновение с неопознанным аномальным явлением, однако экстренное электронное сообщение с подробными деталями инцидента впоследствии загадочным образом исчезло из закрытых военных сетей.

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