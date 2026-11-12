Скончалась мать знаменитого российского ученого, доказавшего гипотезу Пуанкаре

В Санкт-Петербурге в возрасте 87 лет умерла Любовь Перельман — мать прославленного российского математика Григория Перельмана, о чем сообщает aif.ru .

О трагедии стало известно с заметным опозданием: женщина ушла из жизни более месяца назад, однако подробности и причина смерти не разглашаются. Чтобы взять на себя организацию похорон и уладить все формальности с документами, в Северную столицу из Швеции специально прилетела младшая сестра математика Елена.

По наблюдениям соседей, после потери самого близкого человека Григорий Перельман окончательно замкнулся в себе. Он практически перестал появляться на улице, избегает любых контактов с окружающими и категорически отказывается от предлагаемой жильцами подъезда помощи.

Любовь Штейнгольц (Перельман) была профессиональным педагогом и преподавала математику, во многом предопределив судьбу своего выдающегося сына. Именно она разглядела в мальчике неординарные способности и отвела его в легендарный математический кружок при ленинградском Дворце пионеров к знаменитому тренеру Сергею Рукшину.

Семья Перельманов всегда отличалась скромностью и тягой к точным наукам: отец Григория, Яков, работал инженером-электриком и в 1990-х годах эмигрировал в Израиль, а сестра Елена также посвятила себя математике и науке, построив успешную карьеру в Европе. Сам же Григорий Перельман прославился на весь мир в 2002–2003 годах, опубликовав доказательство одной из сложнейших задач тысячелетия — гипотезы Пуанкаре, после чего демонстративно отказался от престижной Филдсовской премии и награды в миллион долларов, выбрав уединенный образ жизни в петербургской квартире вместе с матерью.