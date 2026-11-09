Госдума готовит обязательную регистрацию кошек и собак для всех россиян

В России готовится масштабная реформа правил содержания домашних животных, которая коснется не заводчиков, а миллионов обычных владельцев Барсиков и Жучек. Госдума готова рассмотреть пакет из шести законопроектов, уже получивших одобрение правительства. Главная цель — навести порядок в сфере обращения с животными через обязательную регистрацию в государственной системе «ВетИС» и маркировку питомцев. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Идея звучит логично: у каждой собаки и кошки появится цифровой «паспорт», который позволит мгновенно найти хозяина потерявшегося пса или призвать к ответу владельца, чья овчарка искусала прохожего. Однако за этой благой целью скрывается финансовый вопрос, который пугает людей гораздо больше, чем сама бюрократия.

Расходы на маркировку — ошейник, бирку или микрочип — планируется полностью переложить на плечи хозяев. Сама постановка на учет обещана бесплатной, но именно здесь кроется главный страх: в России много чего обещали «не вводить», но спустя время эти обещания забывались. Владельцы опасаются, что к обязательной регистрации «автоматом» подтянутся и другие платные услуги. С 1 марта 2025 года уже действует жесткий запрет закапывать умерших питомцев в землю — штраф до пяти тысяч рублей, а кремация в официальных бюро стоит немалых денег. На горизонте маячит и обязательное медицинское страхование животных. Для семей, которые подбирают животных с улицы не от хорошей жизни, а из жалости, лишние траты на чипирование каждого из нескольких хвостатых могут стать фатальными. Критики закона бьют тревогу: добросовестные хозяева выполнят требования, а те, кто и раньше выбрасывал надоевших щенков, просто откажутся от питомцев, увеличив нагрузку на и без того переполненные приюты.

Тем не менее, сторонники реформы настаивают на ее необходимости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев называет маркировку шагом к цивилизованному владению, без которого невозможно решить проблему бездомных собак. Биолог Владимир Рыбалко считает закон «долгожданным» инструментом против безнаказанности. Адвокат Юрий Левин поддерживает создание реестра для поиска потеряшек, но критикует отсутствие четкой информации о стоимости процедур. Главный инициатор пакета, депутат Владимир Бурматов, предлагает максимально простой механизм: совмещать регистрацию с первой прививкой в два месяца, чтобы владельцам не пришлось бегать по инстанциям. «Ненормально, что, потеряв свое животное сегодня, человек вынужден ходить, развешивать объявления по столбам... У нас тут цифровизация, а животных ищут вот так», — подчеркивает он.

Противники инициативы указывают на социальную несправедливость и сырые формулировки. Юрист Владимир Брижанин назвал рассмотрение проекта «кощунством», пока он не вынесен на общественную оценку. Депутат Кирилл Черкасов прямо предупреждает о риске социального взрыва на фоне падения доходов населения. Зоозащитница Людмила Абушаева, в чьем приюте находится более 900 собак, задается практическим вопросом: как чиновники намерены чипировать бездомных псов на улице? Общая претензия критиков проста: закон выполнят только порядочные люди, а проблема выброшенных животных останется.

Остальные инициативы из пакета выглядят более приземленными. Штрафы за самовыгул и неубранную грязь хотели поднять до 50 тыс. рублей, но правительство завернуло такие суммы как неподъемные для граждан — финальные цифры еще обсуждаются. Зато привлекать нарушителей станет проще: достаточно записи с уличной камеры. Подросткам до 16 лет и пьяным людям запретят выгуливать потенциально опасных собак. Заводчиков обяжут вести строгий учет родословных, чтобы перекрыть кислород «черным разведенцам». Но, пожалуй, самой здравой мерой для жителей небольших городов стал звонок в службу 112 при появлении агрессивной стаи — специалисты теперь будут обязаны отреагировать оперативно.

Сами россияне встретили новости сарказмом, тревогой и редким одобрением. «Скоро для кота будут нужны паспорт, справка и виза», — пишут в соцсетях. «У меня три кошки и две собаки с улицы. Если за каждого платить — не потяну», — делятся опасениями другие. «112 для агрессивных стай — наконец-то хоть одна рабочая идея», — отмечают третьи. Таким образом, реестр питомцев — это мировая практика, которая работает, если отлажена механика. Но пока закон не принят, все упирается в цифры: сколько будет стоить чип, кто будет контролировать процесс и не превратится ли забота о животных в очередной налог на милосердие.

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