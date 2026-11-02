Настоящая зима: синоптик предупредила жителей Подмосковья о снеге в ночь на пятницу и субботу

Москву и Подмосковье на этой неделе официально принимает в свои права метеорологическая зима: среднесуточная температура, неуклонно снижаясь, к выходным закрепится около нулевой отметки. Главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей предупредила, что погода в столичном регионе стремительно теряет осенние черты. Во вторник днем воздух прогреется лишь до +3…+5 градусов при северо-западном ветре в 3,8 метра в секунду, а ночью столбики термометров покажут от -1 до +1.

По ее словам, в последующие дни похолодание наберет обороты. В среду днем в Москве и области будет всего +1…+3, а плотный северо-западный ветер в сочетании с околонулевыми температурами создаст идеальные условия для тонкой ледяной корочки на асфальте. Кульминация наступит в праздничные выходные: День народного единства 4 ноября комфортной погодой не порадует — москвичей ждут дожди и гололедица.

Синоптик добавила, что настоящий перелом прогнозируется на 6 и 7 ноября. В ночь на пятницу возможен первый снегопад, который днем неизбежно сменится мокрым снегом с дождем. Ночные температуры опустятся до -4…-6 градусов. Несмотря на то что дневные показатели будут колебаться в широком диапазоне от +1 до +6, среднесуточная температура составит около нуля. По словам синоптика, это классический признак метеорологической зимы, пусть и с небольшой аномалией в плюс один градус. При этом Позднякова успокаивает: резких волн тепла или экстремального похолодания в начале следующей недели не ожидается, погода перейдет в режим стабильного предзимья.

Ранее также синоптик Ильин рассказал, какой будет погода в Москве и Подмосковье на неделе.