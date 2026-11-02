Молодежь Подмосковья пригласили принять участие в творческой мастерской в рамках форума «Истоки»

В рамках реализации федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» нацпроекта «Молодежь и дети» Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи проводит Молодежный историко-культурный форум «Истоки».

Цель форума — укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, формирование любви к Родине и бережного отношения к истории Отечества, культурному наследию и традициям своего народа и семьи.

В рамках форума с 18 по 22 декабря 2026 года на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры Псковской области пройдет «Зимняя мастерская «Истоки». В ней примут участие представители сфер медиа, дизайна, изобразительного искусства, журналистики.

Зарегистрироваться на участие можно на платформе ФГАИС «Молодежь России» до 23 ноября.