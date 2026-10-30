Логистика в регионе: Минцифры Курской области разъяснило правила трекинга посылок

Жители Курской области получили возможность оперативно решать любые вопросы, связанные с отправкой, оформлением и отслеживанием почтовых отправлений, через Платформу обратной связи (ПОС). В региональном Министерстве цифрового развития разъяснили алгоритм действий для граждан, столкнувшихся с задержками доставки, сбоями при выборе тарифов или зависанием статусов трек-номеров. Сервис позволяет миновать звонки на горячие линии и получить персональный ответ в привычном интерфейсе госуслуг. Об этом сообщает новостное агентство РИА Курск .

Необходимость запуска специализированного цифрового канала связана с ростом числа логистических обращений граждан. Платформа обратной связи призвана упростить коммуникацию с профильными ведомствами и операторами связи в ситуациях, когда посылка застревает в пути на несколько дней, меняет маршрут или выдает системную ошибку при онлайн-оплате и оформлении. Сервис интегрирован в действующую экосистему цифровых госуслуг и доступен каждому жителю региона.

Для подачи запроса пользователю достаточно авторизоваться через учетную запись портала или мобильного приложения «Госуслуги», использовать региональный портал «Действуем вместе» либо кликнуть по специальным виджетам на официальных сайтах государственных органов. В тексте обращения необходимо кратко изложить суть проблемы (например, отсутствие обновления статуса отправления), указать трек-номер либо дату, адрес почтового отделения и номер заказа, а также прикрепить скриншот системной ошибки.

Разбор поступивших инцидентов и подготовка персональных рекомендаций осуществляются профильными специалистами в том же интерфейсе, что избавляет граждан от необходимости искать контакты или ожидать ответа на телефонных линиях. Развитие подобных механизмов взаимодействия государства и населения реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных», нацеленного на повышение доступности и качества цифровых сервисов.