Суд рассмотрит антикоррупционный иск на ₽190 млн к бывшему чиновнику

Рудничный районный суд Кемерова принял к рассмотрению антикоррупционный иск к бывшему главе Анжеро-Судженска о взыскании в пользу государства более ₽190 млн, сообщает VSE42.RU в Объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Бывший мэр Анжеро-Судженска оказался в центре крупного судебного разбирательства. Надзорные органы намерены вернуть в государственную казну крупную сумму, которая, по версии истца, была получена в обход действующих антикоррупционных ограничений. Финансовые претензии к бывшему чиновнику превышают отметку в ₽190 млн.

Как пояснили в региональном пресс-центре судов, речь идет о несоблюдении базовых запретов и обязанностей, установленных законом для лиц, замещавших публично значимые должности. Иск уже поступил в производство Рудничного районного суда Кемерова и официально принят к рассмотрению.

В настоящее время процесс находится в стадии подготовки. На этом этапе судья и участники процесса занимаются сбором необходимых документов, анализом материалов и формированием доказательной базы для предстоящих заседаний. Если позиция истца найдет подтверждение, вся оспариваемая сумма будет обращена в доход Российской Федерации.