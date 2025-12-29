«Еда — новая роскошь». 45% жителей Германии вынуждены экономить на продуктах

Опрос, проведенный институтом Forsa по заказу Федеральной ассоциации организаций по защите прав потребителей (VZBV), показывает, что 45% граждан страны серьезно экономят на продуктах питания. Этот показатель демонстрирует тревожную динамику роста: годом ранее подобные финансовые ограничения испытывало 39% немцев.

Подавляющее большинство населения не ожидает скорого улучшения ситуации. Более половины респондентов (52%) оценивают свои персональные экономические перспективы на 2026 год «скорее негативно». Оптимистичный взгляд на грядущее сохраняют лишь 47% участников опроса.

Ключевой проблемой, как отмечают эксперты, становится растущее социальное неравенство в доступе к качественным товарам. Глава VZBV Рамона Поп констатирует: «Здоровое питание в Германии все больше становится вопросом “толщины кошелька”». Особенно уязвимыми оказались домохозяйства с низким уровнем доходов, поскольку за последние пять лет продукты в стране подорожали более чем на треть (35%).

