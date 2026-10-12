«Едешь за судьбой»: как Юрий Куклачев предсказал встречу сына с женой

Куклачевы рассказали о знакомстве Дмитрия с будущей женой

Общество

В интервью Тутте Ларсен для проекта «Нетленка» супруги Куклачевы рассказали историю знакомства Дмитрия Куклачева с будущей женой Мариной. По их словам, встречу предсказал знаменитый дрессировщик и создатель Театра кошек Юрий Куклачев, передает «Абзац».

Дмитрий, будучи студентом ГИТИСа, пришел на выступление отца в ДК «Красный Октябрь», где гастролировал Театр кошек. Однако его внимание привлек не сам спектакль, а танцевальный коллектив театра «Гжель», репетировавший на той же площадке. Дмитрий признался, что был молодым, неженатым и искал спутницу жизни. Увидев много девушек, он сразу обратил внимание на самую красивую в строю — Марину.

Судьбоносному знакомству едва не помешал строгий художественный руководитель ансамбля Владимир Захаров. Чтобы подобраться к понравившейся танцовщице, студент пошел на хитрость: представился начинающим исследователем и попросил маэстро помочь с эссе про русский танец. Пока Дмитрий ждал Захарова возле двери, репетиция закончилась. Первой на скамейку рядом с ним присела Марина.

Марина Куклачева поделилась, что поездка Дмитрия на выступление не была случайностью. По ее словам, встреча произошла по благословению Юрия Дмитриевича. Когда Дмитрий собирался ехать, отец сказал ему, что он едет за судьбой.

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