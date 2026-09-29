Педиатр рассказала, что делать, если ребенок случайно выпил алкоголь

Врач Рожкова: давать ребенку средства для «нейтрализации» алкоголя запрещено

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Даже небольшая доза алкоголя может быть опасной для ребенка, поэтому при неизвестном количестве выпитого не следует ждать появления тяжелых симптомов. Об этом «Газете.Ru» рассказала педиатр «СМ-Клиника» для детей Александра Рожкова.

Врач рекомендовала убрать напиток и по возможности выяснить его вид, крепость и примерный объем. Упаковку или бутылку лучше сохранить для врачей. Опасность зависит от возраста и массы тела ребенка.

Тревожными признаками являются сильная сонливость, вялость, нарушение координации, невнятная речь, спутанность сознания и повторная рвота. Также возможны падение уровня сахара, слабость, бледность и изменения поведения.

При редком или нерегулярном дыхании, посинении кожи, судорогах, потере сознания или невозможности разбудить ребенка необходимо немедленно вызвать скорую.

Самостоятельно провоцировать рвоту или давать средства для «нейтрализации» алкоголя нельзя. Если ребенок без сознания, но дышит, его следует уложить на бок и контролировать дыхание. При его отсутствии нужно вызвать скорую и начать сердечно-легочную реанимацию.

Даже после одного глотка при сомнениях рекомендуется проконсультироваться с врачом или токсикологической службой.

Ранее сообщалось, что почерк врача стоил поликлинике ₽500 тыс.

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