«Эффект нового старта» не работает: врачи раскрыли главный обман символических дат

Доктор Зухра Павлова: символичные даты дают временную мотивацию к начинаниям

Общество

Обещания начать новую жизнь с Нового года или дня рождения чаще всего остаются словами. Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале рассказала о феномене «эффекта нового старта» (fresh start effect) и сослалась на масштабный метаанализ 31 исследования ученых из Цзилиньского и Чусюнского университетов. Символические даты действительно вызывают сильный эмоциональный отклик и дарят ощущение чистого листа, но связь между ними и реальными действиями оказалась самой слабой, пишет aif.ru со ссылкой на блог специалиста.

Наука подтвердила то, о чем многие догадывались: символические даты сами по себе не меняют жизнь. По словам Зухры Павловой, метаанализ 31 исследования показал — Новый год, день рождения или начало недели создают мощный эмоциональный подъем, но почти не влияют на реальное поведение.

Символическая дата помогает мысленно отделить прежнюю версию себя от новой и дистанцироваться от прошлых ошибок. Однако привычки она не формирует: без четкого плана и опоры на конкретные шаги мотивация быстро угасает. Мозг, как выразилась эксперт, генерирует порыв, но не конвертирует его в действия.

Любопытная деталь: дни рождения и крупные праздники стимулируют мотивацию почти в два раза сильнее, чем начало недели. А вот конец месяца или года часто дает обратный эффект — вместо вдохновения появляется легкая тоска.

Авторы исследования советуют не отказываться от символических дат, но использовать их лишь как эмоциональный трамплин. Для перехода от намерения к действию нужен детальный план: например, конкретное время и маршрут для пробежки, а не абстрактное обещание начать с понедельника. Иначе «чистый лист» так и останется красивой метафорой.

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