Онемение, жжение, анемия: чем грозит привычка пить несколько БАДов сразу

Казалось бы, что может быть безобиднее витаминов? Однако привычка добавлять к уже принимаемым добавкам еще одну может обернуться передозировкой — даже если инструкция к каждой упаковке соблюдена. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила врач, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Екатерина Румянцева.

Ловушка с витамином B6

Классический пример — витамин B6. Человек пьет комплекс витаминов группы B, а затем покупает магний. Если к магнию тоже добавлен B6, за день организм получает витамин из двух средств сразу. Считать его количество по каждой упаковке отдельно уже недостаточно.

Румянцева пояснила, что при одновременном приеме комплекса витаминов группы B и добавки с магнием и витамином B6 суточные дозы B6 суммируются — если, конечно, он есть в обоих средствах.

Последствия могут быть серьезнее, чем кажется. Длительный избыток B6 способен повредить периферические нервы. Среди возможных проявлений — онемение, покалывание и жжение в кистях и стопах.

Цинк бьет по меди

С цинком история похожая, но итог другой. Например, человек уже принимает витаминно-минеральный комплекс, в котором есть цинк. Затем решает отдельно попить добавку «для поддержания иммунитета», а цинк часто входит и в ее состав. В итоге количество микроэлемента растет за счет второй баночки.

По словам фармаколога, при длительном избытке цинк мешает усвоению меди. А ее недостаток может вызвать анемию и нарушения работы нервной системы. Получается парадокс: принимая дополнительные средства, человек рискует заработать дефицит нужного организму вещества.

Как не попасть впросак

Проверять составы нужно до начала приема нового БАДа. Для этого стоит сопоставить все добавки, найти повторяющиеся компоненты и сложить их суточные дозы. Изучать только названия средств бесполезно: магний может скрываться в комплексе с витамином B6, а «иммунный» БАД — с цинком. Как заключила Румянцева, именно полный состав поможет заметить совпадение.