«Точность» на грани фантастики: клиника РЖД показала 100% ошибок в диагнозах

SPB-MK.RU: врачи петербургской больницы РЖД промахнулись с диагнозами на 100%

Общество

Фото: [istockphoto.com/egaflopp]

Настоящая врачебная аномалия и сухие цифры статистики привели к вынесению официального предостережения ведомством Росздравнадзора в адрес частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербурге. По итогам свежего мониторинга за второй и третий кварталы 2026 года показатель расхождения прижизненных и патологоанатомических диагнозов в медучреждении взлетел с абсолютного нуля до катастрофических 100%, вызвав реакцию надзорных органов. Об этом пишет SPB-MK.RU.

Корень неординарной проблемы кроется в самой математике медицинских отчетов, попавших в реестр Генпрокуратуры РФ. Во втором квартале года в клинике, которой руководит главврач Петр Громов, патологоанатомические исследования вовсе не проводились — соответственно, и нестыковок в картах пациентов зафиксировано не было (вышла ровная цифра в 0%).

Однако в третьем квартале специалисты провели ровно одну процедуру вскрытия — и она сходу выявила фатальную ошибку: диагноз, поставленный пациенту лечащими врачами при жизни, кардинально разошелся с реальной причиной смерти. В результате математический показатель ошибки мгновенно подскочил до 100%. Это автоматически превысило порог предыдущего периода более чем на 10% и задействовало так называемый индикатор риска №4.

Региональное отделение Росздравнадзора реагировало без промедления, вынеся руководителям больницы строгое предостережение с требованием неукоснительно соблюдать профильный закон «Об основах охраны здоровья граждан».

Стоит отметить, что это не первая встряска для петербургской «КБ «РЖД-Медицина». По данным сервиса «Контур.Фокус», коммерческое медицинское учреждение успело побывать участником 35 арбитражных судебных процессов, а общая сумма предъявленных претензий достигнла впечатляющих ₽1,4 млрд.

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