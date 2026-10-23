Семь направлений и 12 станций: как расширят сеть метро в Подмосковье к 2035 году

Сегодня в Подмосковье работают всего две станции столичного метро — «Мякинино» в Красногорске и «Котельники». Перспективная программа развития, представленная в сентябре 2026 года, предполагает серьезное расширение сети. После реализации проектов в зоне обслуживания метро будет жить около трети населения Московской области. Программу формируют Москва и Подмосковье совместно — в сентябре ее обсуждали мэр Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьев.

Куда придет метро:

Красногорск. Рублево-Архангельскую линию продлят примерно на 6 км от будущей «Новорижской» до «Изумрудных холмов» — с двумя станциями. Проект уже разрабатывается, а участок в сторону «Новорижской» строится. Вся линия сможет перевозить более 250 тыс. пассажиров в сутки и улучшит доступность для 610 тыс. человек.

Химки. Таганско-Краснопресненскую линию продлят от «Планерной» в сторону Куркина и Химок — около 5 км, предварительно со станциями «Химки» и «Куркино». Проект планировки для участка до Куркина уже разрабатывается. Охват — порядка 454 тыс. жителей.

Мытищи. Калужско-Рижскую линию протянут от «Медведково» примерно на 3,5 км. Точное место станции «Мытищи» определят при проектировании. Пассажиропоток прогнозируют выше 50 тыс. человек в сутки, доступность улучшится для 540 тыс. человек.

Балашиха. Арбатско-Покровскую линию продлят от строящейся «Гольяново» на 8,3 км — со станциями «Восточный» (в Москве) и «Балашиха» (в области, вдоль Щелковского шоссе). Проектирование стартует параллельно со строительством «Гольяново». Охват — около 670 тыс. человек.

Ленинский округ. Здесь рассматривают сразу два направления. Люблинско-Дмитровскую линию продлят от «Зябликово» примерно на 6 км в сторону Мисайлово — предварительно со станциями «Развилка» и «Володарское шоссе». Бирюлевскую линию продолжат через Подмосковье в Новую Москву — с тремя станциями: «Клубничные поля», «Лопатино» и «Дрожжино». Вместе эти проекты улучшат доступность для более чем 690 тыс. жителей.