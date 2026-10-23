Семь направлений и 12 станций: как расширят сеть метро в Подмосковье к 2035 году
В Подмосковье построят до 12 станций метро для 3,7 млн жителей к 2035 году
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Полина Крачун]
Московский метрополитен планируют продлить сразу по ряду направлений в сторону Подмосковья — новые линии свяжут столицу с Красногорском, Химками, Мытищами, Балашихой, Ленинским и Одинцовским округами. Программа рассчитана на 2030–2035 годы и предусматривает до 12 новых станций: в перспективе метро улучшит транспортную доступность для 3,7 млн жителей области.
Сегодня в Подмосковье работают всего две станции столичного метро — «Мякинино» в Красногорске и «Котельники». Перспективная программа развития, представленная в сентябре 2026 года, предполагает серьезное расширение сети. После реализации проектов в зоне обслуживания метро будет жить около трети населения Московской области. Программу формируют Москва и Подмосковье совместно — в сентябре ее обсуждали мэр Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьев.
Куда придет метро:
- Красногорск. Рублево-Архангельскую линию продлят примерно на 6 км от будущей «Новорижской» до «Изумрудных холмов» — с двумя станциями. Проект уже разрабатывается, а участок в сторону «Новорижской» строится. Вся линия сможет перевозить более 250 тыс. пассажиров в сутки и улучшит доступность для 610 тыс. человек.
- Химки. Таганско-Краснопресненскую линию продлят от «Планерной» в сторону Куркина и Химок — около 5 км, предварительно со станциями «Химки» и «Куркино». Проект планировки для участка до Куркина уже разрабатывается. Охват — порядка 454 тыс. жителей.
- Мытищи. Калужско-Рижскую линию протянут от «Медведково» примерно на 3,5 км. Точное место станции «Мытищи» определят при проектировании. Пассажиропоток прогнозируют выше 50 тыс. человек в сутки, доступность улучшится для 540 тыс. человек.
- Балашиха. Арбатско-Покровскую линию продлят от строящейся «Гольяново» на 8,3 км — со станциями «Восточный» (в Москве) и «Балашиха» (в области, вдоль Щелковского шоссе). Проектирование стартует параллельно со строительством «Гольяново». Охват — около 670 тыс. человек.
- Ленинский округ. Здесь рассматривают сразу два направления. Люблинско-Дмитровскую линию продлят от «Зябликово» примерно на 6 км в сторону Мисайлово — предварительно со станциями «Развилка» и «Володарское шоссе». Бирюлевскую линию продолжат через Подмосковье в Новую Москву — с тремя станциями: «Клубничные поля», «Лопатино» и «Дрожжино». Вместе эти проекты улучшат доступность для более чем 690 тыс. жителей.
- Сколково. Филевскую линию продлят примерно на 12 км — это самый подготовленный проект, планировка территории уже утверждена. На участке пять станций: «Верейская», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр». Часть пройдет по Москве, часть — по Одинцовскому округу. «Сколково» станет крупным транспортным узлом рядом со станцией МЦД-1, а «Медицинский центр» обслужит международный медкластер.