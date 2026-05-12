Египет готовится к нашествию акул: туристам велели не купаться в одиночку и снимать украшения перед заходом в воду

В преддверии летнего сезона экологи из администрации заповедников Красного моря выступили с официальным предупреждением для отдыхающих на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Ожидается, что в прибрежные воды вслед за косяками рыбы, мигрирующей в прогретые акватории, подтянутся морские хищники. Ситуацию усугубляет приближение праздника Курбан-байрам, который в 2026 году выпадает на конец мая: акулы нередко сопровождают суда, перевозящие в Египет живность.

Специалисты подготовили свод правил, обязательных для всех — и для любителей снорклинга с дайвингом, и для тех, кто просто заходит в воду у пляжей отелей. Главные требования: держаться строго в пределах оборудованных зон для купания или рядом с рифовой стеной, не заплывать далеко и ни в коем случае не отправляться в море в одиночку. Если хищник уже замечен поблизости, предписание одно — сохранять спокойствие и медленно, без резких движений двигаться к берегу.

После прошлогодней череды нападений власти Египта существенно ужесточили требования к отельерам. Теперь каждый отель обязан иметь в штате сертифицированных спасателей, персонал должен быть обучен оказанию первой помощи, а у пляжей дежурят моторные лодки. При заселении туристам обязаны рассказывать о правилах поведения, в том числе о строжайшем запрете прикармливать рыбу и о необходимости немедленно сигнализировать персоналу при появлении в воде хищника.

Вдоль курортных зон также заработали патрули. Их ввели после того, как в окрестностях побережья неоднократно фиксировали случаи сброса в море погибших животных с проходящих судов — такие «подачки» способны привлечь акул к пляжам.