«Черный бумер» против «Зеленоглазого такси»: составлен рейтинг песен, под которые столичные водители жмут на газ

Три часа за рулем, пятнадцать поездок в месяц — и магнитола не умолкает. Аудиоаналитики выяснили, что слушают столичные водители. Результат — как крик души русского человека: от попсы до шансона, от «Зеленоглазого такси» до «Черного бумера».

Почти две трети москвичей водят машину. В среднем проводят в ней три часа в день. Дома слушают тишину, в авто — плейлист. Чаще всего — поп-музыку (43%), на втором месте шансон (26%), замыкает тройку рок (25%). Среди отечественных исполнителей безоговорочный лидер — «Руки Вверх!» (22%). Вслед за ними Михаил Круг и «Король и Шут» (по 19%). Классика жанра.

Отдельно опрошенные выбрали песни про машины. «Зеленоглазое такси» Михаила Боярского набрало 33% — это абсолютный рекорд. «Черный бумер» Сереги — 25%, «Вишневая девятка» группы «Комбинация» — 23%. Замыкают пятерку «Трасса Е-95» «Алисы» и «Такси, такси» Игоря Николаева.

Большинство водителей (39%) считают, что музыку должен выбирать тот, кто за рулем. 38% готовы идти на компромисс с пассажирами.

