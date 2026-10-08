Учительница сама пришла в полицию: в Техасе расследуют дело о преступлении против ученика

CBS News: учительницу из Техаса обвинили в преступлении против ученика

Общество

В американском штате Техас 35-летнюю учительницу Глорию Мартинес Ресендис обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего и подстрекательстве к сексуальным действиям. Об этом сообщает CBS News.

Полиция заинтересовалась перепиской учительницы с учеником

Ресендис преподавала в школе города Карролтон. 27 сентября сотрудник администрации учебного заведения обратился в полицию и сообщил о подозрительных электронных сообщениях между учительницей и учащимся.

Пол и возраст ученика официально не раскрываются. По данным следствия, предполагаемое преступление произошло 1 марта.

5 октября полиция получила ордер на арест Ресендис по двум обвинениям. На следующий день учительница самостоятельно явилась в полицию.

Следователи проверяют информацию о других пострадавших

По данным некоторых источников, предполагаемой жертвой могла быть 16-летняя ученица, однако полиция эту информацию не подтвердила.

Следователи выясняют обстоятельства дела и проверяют, могла ли Ресендис быть причастна к другим аналогичным эпизодам.

Ученики школы заявили, что обвинения стали для них неожиданностью. По их словам, учительница была дружелюбной и всегда помогала школьникам.

Читайте также

Когда в Москве ударят заморозки? Метеоролог рассказала о похолодании до минуса в столичном регионе

Когда в Москве ударят заморозки? Метеоролог рассказала о похолодании до минуса в столичном регионе

Биолог из МГУ предупредил об опасном виде грибов

Биолог из МГУ предупредил об опасном виде грибов

Школьникам Москвы не придется переживать из-за сбоя МЭШ

Более 22 тыс. рублей: насколько отличаются пенсии работающих в регионах

«Ледяной шелковый путь» ушел на паузу: перевозки возобновят летом

В Домодедове появился новый центр семейной медицины и реабилитации

В Домодедове появился новый центр семейной медицины и реабилитации

Атака БПЛА ВСУ на регионы России 8 октября: последние новости, сколько дронов сбито

Закрутки больше не всегда дешевле: когда домашние заготовки теряют выгоду

«Осенний фонарь в небе». Жители России увидят Урожайную Луну в ночь на 26 сентября

«Осенний фонарь в небе». Жители России увидят Урожайную Луну в ночь на 26 сентября

Эксперт назвал признаки скрученного пробега у подержанного автомобиля

Эксперт назвал признаки скрученного пробега у подержанного автомобиля

Новый Lada Azimut встретит сразу 6 соперников после выхода на российский рынок

Дно рынка труда: американцы ищут работу по полгода

Дно рынка труда: американцы ищут работу по полгода

Добавьте mosregtoday.ru в избранное