Вы пьете кофе неправильно: врач назвала привычки, которые раздражают желудок

Некоторые привычки при употреблении кофе способны усилить нагрузку на пищеварительную систему и спровоцировать неприятные симптомы. Проблема часто заключается не в самом напитке, а в том, с чем и когда его пьют. Об этом REGIONS рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Пехотина.

Кофе натощак может усилить раздражение слизистой

Одним из самых нежелательных вариантов считается употребление крепкого кофе сразу после пробуждения, когда желудок остается пустым. В такой ситуации напиток может стимулировать выработку желудочного сока и усиливать неприятные ощущения у людей с чувствительной пищеварительной системой.

Дополнительным фактором риска становится слишком горячий кофе. Высокая температура напитка в сочетании с большой крепостью может сильнее раздражать слизистую желудка.

Кофе с алкоголем и энергетиками создает дополнительную нагрузку

Специалисты также советуют осторожнее относиться к сочетанию кофе с алкогольными напитками. Алкоголь сам по себе способен негативно влиять на слизистую, а вместе с кофе может усиливать дискомфорт в желудке.

Не самым удачным сочетанием считается и кофе с энергетиками или газированными напитками. В этом случае увеличивается нагрузка на пищеварительную систему из-за дополнительных стимулирующих и кислотных компонентов.

Сладкий кофе и жирная еда могут вызвать тяжесть

Большое количество сахара и сливок в кофе может стать причиной чувства тяжести и дискомфорта после приема напитка. Особенно это заметно при сочетании с плотной жирной пищей.

Кроме того, кофе способен влиять на работу нижнего пищеводного сфинктера — мышцы, которая препятствует обратному забросу содержимого желудка в пищевод. Из-за этого у некоторых людей может появляться изжога.

Какие продукты лучше не сочетать с кофе

При склонности к изжоге и рефлюксу осторожность стоит проявлять при сочетании кофе с:

цитрусовыми;

шоколадом;

жирными и жареными блюдами;

мятой.

Такие продукты вместе с кофе могут усиливать вероятность появления неприятных ощущений, включая жжение за грудиной и кислый привкус.

Как пить кофе безопаснее

Чтобы снизить возможный дискомфорт, специалисты рекомендуют не пить кофе на пустой желудок, выбирать менее крепкий напиток и избегать слишком высокой температуры.

При регулярной изжоге, боли в животе или отрыжке после кофе не стоит просто менять сорт напитка. Такие симптомы могут быть связаны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и требуют консультации специалиста.