Его не смогли развернуть 1800 лет: как ученые прочитали послание внутри древнего амулета

Немецкие археологи исследуют древний амулет, обнаруженный во Франкфурте-на-Майне и способный изменить представления о распространении христианства в Европе. Находка была сделана ещё в 2017–2018 годах на месте древнеримского города Нида, но полноценно изучить её удалось только сейчас. Об этом пишет ИА « Ель ».

Артефакт датируют 230–270 годами нашей эры. Внутри амулета находится тончайшая серебряная фольга с гравировкой, которую невозможно было развернуть без повреждений. Учёные применили компьютерную томографию и создали цифровую 3D-модель, что позволило восстановить текст. Расшифровка показала 18 строк на латыни, целиком посвящённых Христу. Исследователи называют находку самым ранним свидетельством христианства к северу от Альп: она как минимум на 50 лет старше всех известных на сегодня артефактов.

Текст начинается с восславления апостола Тита и Иисуса Христа, а владелец амулета, по-видимому, считал его защитой от напастей и неудач. Учёные подчёркивают, что надпись исключительно христианская, тогда как другие амулеты того периода обычно содержали иудейские или языческие элементы. По словам специалистов, оценка научной значимости находки только начинается.