Его не смогли развернуть 1800 лет: как ученые прочитали послание внутри древнего амулета

Ученые LEIZA: амулет из Франкфурта изменил представления о раннем христианстве

Общество

Немецкие археологи исследуют древний амулет, обнаруженный во Франкфурте-на-Майне и способный изменить представления о распространении христианства в Европе. Находка была сделана ещё в 2017–2018 годах на месте древнеримского города Нида, но полноценно изучить её удалось только сейчас. Об этом пишет ИА «Ель».

Артефакт датируют 230–270 годами нашей эры. Внутри амулета находится тончайшая серебряная фольга с гравировкой, которую невозможно было развернуть без повреждений. Учёные применили компьютерную томографию и создали цифровую 3D-модель, что позволило восстановить текст. Расшифровка показала 18 строк на латыни, целиком посвящённых Христу. Исследователи называют находку самым ранним свидетельством христианства к северу от Альп: она как минимум на 50 лет старше всех известных на сегодня артефактов.

Текст начинается с восславления апостола Тита и Иисуса Христа, а владелец амулета, по-видимому, считал его защитой от напастей и неудач. Учёные подчёркивают, что надпись исключительно христианская, тогда как другие амулеты того периода обычно содержали иудейские или языческие элементы. По словам специалистов, оценка научной значимости находки только начинается.

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