Сушка в тени и вентиляция: как правильно закладывать клубни в ящики без риска гниения

Чтобы картофель пролежал в погребе или подвале до самой весны, недостаточно просто перебрать клубни и уложить их в ящики. Огромное значение имеет поддержание оптимального температурного режима, контроль влажности и правильное соседство на грядках и в хранилище. Особую опасность представляет совместное хранение картофеля с репчатым луком: при высокой сырости такое соседство в разы ускоряет гниение всех овощных запасов. Опытная дачница Оксана Сергеева подробно рассказала, почему эти овощи требуют разных условий, при какой температуре картошка сохраняет упругость и как защитить урожай от плесени. Об этом информирует сетевое издание REGIONS .

Конфликт условий: почему картофелю категорически противопоказан лук?

Агрономы и опытные огородники настоятельно рекомендуют разделять зоны хранения картофеля и репчатого лука.

Главная причина заключается в кардинальном различии микроклимата: луку требуется максимально сухой воздух, тогда как картофель требует высокой влажности. В закрытом сыром погребе совместное нахождение этих овощей моментально провоцирует развитие гнили, распространение плесени и быстрый износ урожая.

Идеальный микроклимат: температура, влажность и правила подготовки

Для длительного и успешного хранения картофеля необходимо поддерживать температуру в пределах +2…+4 градусов и влажность на уровне 85–90%.

Перед закладкой в ящики клубни нужно обязательно просушить в тени и тщательно перебрать, отбраковывая поврежденные экземпляры. Категорически запрещено мыть картофель перед хранением или засыпать его слишком толстым слоем в сплошную тару без вентиляционных отверстий.

Зимний контроль: как предотвратить массовую порчу урожая в погребе?

Даже качественно отобранный урожай требует регулярного осмотра каждые 2–3 недели на предмет появления конденсата или мягких клубней.

Ящики с овощами нельзя ставить вплотную к промерзающим стенам или на сырой земляной пол. При обнаружении первых признаков повышенной влажности следует немедленно усилить вентиляцию помещения, чтобы избежать появления затхлого запаха и массового заражения соседних плодов.