Заявление Кличко: разрушения зафиксированы на левобережной ветке метро

В Киеве после взрывов повреждена станция метрополитена и рельсы

Общество

Столица Украины подверглась очередной ракетной атаке, в результате которой пострадала инфраструктура городской подземки. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях на одной из станций метрополитена, расположенной на левом берегу города, а также о разрыве контактного и ходового рельсов из-за падения обломков. Инцидент произошел на фоне серии мощных взрывов и применения баллистических вооружений. Подробности чрезвычайного происшествия передает издание Общественная служба новостей.

Последствия ночного удара по киевской подземке

Серия взрывов прогремела в украинской столице утром, приведя к разрушениям на объектах транспортной инфраструктуры:

  • Повреждение метро: по словам Виталия Кличко, падение обломков повредило станцию метрополитена на левобережной части города.
  • Разрыв путей: зафиксированы критические повреждения ходового и контактного рельсов вблизи пострадавшей станции, что угрожает безопасности движения поездов.
  • Баллистическая угроза: Telegram-канал «Новости.Live» сообщил, что город подвергся удару баллистическими средствами поражения, вызвавшему панику среди горожан.

Информация о пострадавших среди пассажиров и сотрудников метрополитена на данный момент уточняется. Городские службы проводят оценку масштабов разрушений.

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