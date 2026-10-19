Заявление Кличко: разрушения зафиксированы на левобережной ветке метро

Столица Украины подверглась очередной ракетной атаке, в результате которой пострадала инфраструктура городской подземки. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях на одной из станций метрополитена, расположенной на левом берегу города, а также о разрыве контактного и ходового рельсов из-за падения обломков. Инцидент произошел на фоне серии мощных взрывов и применения баллистических вооружений. Подробности чрезвычайного происшествия передает издание Общественная служба новостей.