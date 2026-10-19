Заявление Кличко: разрушения зафиксированы на левобережной ветке метро
В Киеве после взрывов повреждена станция метрополитена и рельсы
Столица Украины подверглась очередной ракетной атаке, в результате которой пострадала инфраструктура городской подземки. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждениях на одной из станций метрополитена, расположенной на левом берегу города, а также о разрыве контактного и ходового рельсов из-за падения обломков. Инцидент произошел на фоне серии мощных взрывов и применения баллистических вооружений. Подробности чрезвычайного происшествия передает издание Общественная служба новостей.
Последствия ночного удара по киевской подземке
Серия взрывов прогремела в украинской столице утром, приведя к разрушениям на объектах транспортной инфраструктуры:
- Повреждение метро: по словам Виталия Кличко, падение обломков повредило станцию метрополитена на левобережной части города.
- Разрыв путей: зафиксированы критические повреждения ходового и контактного рельсов вблизи пострадавшей станции, что угрожает безопасности движения поездов.
- Баллистическая угроза: Telegram-канал «Новости.Live» сообщил, что город подвергся удару баллистическими средствами поражения, вызвавшему панику среди горожан.
Информация о пострадавших среди пассажиров и сотрудников метрополитена на данный момент уточняется. Городские службы проводят оценку масштабов разрушений.