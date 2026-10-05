«Опасные капсулы для почек». Роспотребнадзор заблокировал 48,6 тыс. сайтов с БАДами

Роспотребнадзор: заблокировано 48,6 тыс. ресурсов с опасными БАДами

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Роспотребнадзор ограничил доступ к 48,6 тыс. интернет-ресурсов, через которые велась торговля биологически активными добавками, запрещенными к обороту в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В надзорном органе уточнили, что реализуемая на указанных площадках продукция не проходила процедуру государственной регистрации. В числе выявленных товаров были капсулы, предназначенные, как утверждалось продавцами, для поддержки работы почек и мочевого пузыря, а также таблетки, состав которых не соответствовал заявленным нормам.

Ранее нутрициолог Жужгова заявила, что мед и БАДы без назначения не помогают укрепить иммунитет.

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