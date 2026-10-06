Почти 510 тыс. жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

Почти 510 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа с начала текущей прививочной кампании. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба регионального Минздрава.

В Минздраве Подмосковья напомнили, что прививка остается бесплатной. Взрослые могут вакцинироваться в поликлиниках и мобильных пунктах, а детей принимают в медучреждениях и образовательных организациях.

Забелин отметил, что вакцинация считается одним из основных способов профилактики гриппа и его осложнений. Особое значение она имеет для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Кроме прививки от гриппа, жители региона могут пройти вакцинацию против коронавирусной и пневмококковой инфекций. Мобильные пункты размещают в местах с высокой посещаемостью, в том числе на площадях, возле торговых центров и железнодорожных станций.

Расписание работы выездных пунктов публикуется на сайтах медицинских организаций.

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