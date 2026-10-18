Не подписывать акт: в Госдуме раскрыли, как заставить застройщика оплатить дефекты в новостройке

Покупатели квартир в новостройках имеют полное право отказаться от подписи акта приема-передачи при наличии любых строительных огрехов и потребовать их немедленного устранения за счет девелопера. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев. Парламентарий подчеркнул, что застройщик обязан передать жилье в идеальном техническом состоянии, а судебная практика встает на сторону новоселов, взыскивая с компании сотни тысяч рублей компенсации за кривые стены и неисправные коммуникации. Инструкцию депутата приводит агентство РИА Новости.