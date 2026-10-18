Не подписывать акт: в Госдуме раскрыли, как заставить застройщика оплатить дефекты в новостройке
РИА Новости: юридически заставить застройщика переделать ремонт можно
Покупатели квартир в новостройках имеют полное право отказаться от подписи акта приема-передачи при наличии любых строительных огрехов и потребовать их немедленного устранения за счет девелопера. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев. Парламентарий подчеркнул, что застройщик обязан передать жилье в идеальном техническом состоянии, а судебная практика встает на сторону новоселов, взыскивая с компании сотни тысяч рублей компенсации за кривые стены и неисправные коммуникации. Инструкцию депутата приводит агентство РИА Новости.
Защита прав дольщиков: пошаговый алгоритм
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предостерег россиян от спешки при осмотре новых квартир:
- Главная ошибка: после подписания акта приемки застройщики массово отказываются от оперативного ремонта, перекладывая проблемы на плечи собственников.
- Право на отказ: дольщик может не подписывать документы при наличии любых дефектов — от кривых стен и болтающихся розеток до плохо открывающихся окон. Недостатки не обязательно должны делать жилье непригодным для жизни.
- Четыре шага к ремонту: зафиксировать дефекты на фото и видео, составить акт о несоответствии, отказаться от приемки и направить застройщику официальную письменную претензию.
Судебные прецеденты и миллионные взыскания
Если строительная компания игнорирует претензии, дольщикам рекомендуют смело обращаться в суд.
Судебная практика полностью подтверждает правоту покупателей. В качестве примера Свищев привел решение Лефортовского районного суда Москвы, который взыскал с недобросовестного застройщика почти 470 тысяч рублей за строительные браки и дополнительно назначил компенсацию морального вреда.