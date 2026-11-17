Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов опроверг связь аномально теплой осени в Москве с явлением Эль-Ниньо. В беседе с Агентством городских новостей « Москва » эксперт пояснил, что данное экваториальное течение оказывает влияние преимущественно на тропические широты, тогда как его воздействие на умеренные и полярные зоны минимально.

‎По мнению синоптика, текущие температурные рекорды являются следствием глобальных климатических изменений, которые наиболее ярко проявляются именно в средних и высоких широтах. За последние полвека среднегодовая температура в центре европейской части России увеличилась на 2,5–3 градуса, и нынешняя осень лишь подтверждает эту устойчивую тенденцию.

Шувалов выделил дополнительные факторы, способствующие потеплению: усиление циклонической активности со стороны Атлантики и сокращение частоты вторжений арктического холода. Аномалии зафиксированы не только в столичном регионе, но и на Урале, а также в Западной и Восточной Сибири. На севере Восточной Сибири отклонения от нормы в ближайшие дни достигают колоссальных 16–20 градусов. Эксперт подчеркнул, что рассматривать эти явления изолированно нельзя — они представляют собой комплексные элементы меняющегося климата планеты.